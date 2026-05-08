La Corte d’Appello di Napoli ha deciso di prosciogliere un imputato sannita accusato di falsificazione di documenti. L’uomo, di 71 anni, era stato precedentemente condannato in primo grado e ora è stato assolto dopo il giudizio in appello. La sentenza è arrivata in un procedimento che aveva come oggetto le contestazioni di falsità documentale rivolte all’imputato.

La Corte d’Appello di Napoli ha disposto il proscioglimento di A.P., 71 anni, residente a Montesarchio, ponendo fine al procedimento penale che lo vedeva imputato per una serie di reati legati alla contraffazione di documenti e strumenti destinati alla pubblica certificazione. L’uomo era assistito dall’avvocato Vittorio Fucci. Secondo l’impostazione accusatoria, A.P. avrebbe agito nell’ambito di un medesimo disegno criminoso, procedendo alla falsificazione di diversi documenti ufficiali. Tra questi, una carta d’identità valida per l’espatrio, apparentemente rilasciata dal Comune di Cervinara a favore di un altro soggetto residente nello stesso centro irpino, sulla quale sarebbe stata apposta la fotografia dell’imputato insieme all’impronta contraffatta di uno strumento destinato alla pubblica certificazione dell’ente comunale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Falsificazione di documenti, assolto in Appello imputato sannita

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