La classificazione di “Area Cluster” per la tubercolosi è stata revocata in un comune della provincia. Questa decisione riguarda le zone precedentemente identificate come a rischio elevato per la malattia, con conseguente modifica delle misure di controllo e sorveglianza. La revoca si basa su nuovi dati che attestano il calo dei casi e l’efficacia delle azioni di contenimento adottate. La modifica della classificazione interessa le pratiche di gestione sanitaria e le attività di sorveglianza veterinaria sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Importante risultato per la sanità pubblica veterinaria e per il comparto zootecnico del territorio. La Direzione Generale dell’ASL comunica che il Comune di Cusano Mutri è stato riclassificato da “Area Cluster per MTBC bovina” ad “Area di Attenzione”, come ufficialmente comunicato dalla UOS Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania. «Si tratta di un risultato che premia il grande lavoro svolto dai Servizi Veterinari dell’ASL e la collaborazione degli allevatori e delle istituzioni del territorio», sottolinea il Direttore Generale. «L’attività di monitoraggio, i rigorosi controlli sanitari e l’applicazione delle misure di biosicurezza hanno consentito un significativo miglioramento della situazione epidemiologica». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cusano Mutri, revocata la classificazione di “Area Cluster” per la tubercolosi

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