Cusano Mutri si appresta a diventare ufficialmente uno dei “Borghi più belli d’Italia”, con una cerimonia di investitura prevista per domenica. L’evento rappresenta il riconoscimento delle caratteristiche e delle potenzialità del borgo matesino, che si aggiunge alla lista dei luoghi selezionati per questo titolo. La cerimonia sarà l’occasione per celebrare il traguardo raggiunto e per valorizzare il patrimonio locale.

È ormai ufficiale e a breve ci sarà la cerimonia di investitura: Cusano Mutri sta per entrare tra i “Borghi più belli d’Italia”. Un evento che va a testimoniare l’innata bellezza ed eleganza, la storia e l’architettura, la raffinatezza e il valore identitario dell’affascinante e caratteristico borgo matesino. Nel campo vivevano circa 32mila prigionieri affamati, vicini alla morte. I soldati americani, quando vi. Comunicato Stampa Alla Villa Comunale “Egg” la quinta edizione dell’evento che apre il “Rally del. Comunicato Stampa Convenzione triennale al via dal 1° maggio per potenziare prevenzione e gestione delle. Comunicato Stampa Rinnovato il direttivo con una forte presenza femminile e nuovi progetti dedicati alla.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Cusano Mutri tra i ‘Borghi più belli d’Italia’, domenica la cerimonia di investitura

Notizie correlate

Cusano Mutri riceve la bandiera dei “Borghi più belli d’Italia”Tempo di lettura: 2 minutiCusano Mutri entra ufficialmente tra i “Borghi più belli d’Italia” e celebra questo importante riconoscimento con una...

Vipiteno, tra i Borghi più belli d’ItaliaNel cuore dell’Alto Adige, Vipiteno, la città più a nord d’Italia, unisce in modo armonico identità storica, vivacità urbana e natura incontaminata.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Cusano Mutri, allarme torrente Reviola: Intervenire con urgenza; Cusano Mutri riceve la bandiera dei Borghi più belli d’Italia: domenica la cerimonia; Cusano Mutri riceve la bandiera dei Borghi più belli d’Italia; Il Vescovo Giuseppe Mazzafaro in Visita Pastorale a Cusano Mutri: una settimana di incontri tra fede, istituzioni e territorio.

Cusano Mutri riceve la bandiera dei Borghi più belli d’Italia: domenica la cerimoniaCusano Mutri entra ufficialmente tra i Borghi più belli d’Italia e celebra questo importante riconoscimento con una cerimonia pubblica aperta alla cittadinanza. L’appuntamento è fissato per domenica ... ntr24.tv

Cusano Mutri, allarme torrente Reviola: «Intervenire con urgenza»Sicurezza del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico. Questa la mission dell’iniziativa del gruppo di minoranza Nuova Cusano, che nelle scorse ore ha trasmesso ... ilmattino.it

Cusano Mutri riceve la bandiera dei “Borghi più belli d’Italia”: domenica la cerimonia https://www.ntr24.tv/2026/04/28/cusano-mutri-riceve-la-bandiera-dei-borghi-piu-belli-ditalia-domenica-la-cerimonia/ - facebook.com facebook