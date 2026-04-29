Cusano Mutri tra i ‘Borghi più belli d’Italia’ domenica la cerimonia di investitura

Da fremondoweb.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cusano Mutri si appresta a diventare ufficialmente uno dei “Borghi più belli d’Italia”, con una cerimonia di investitura prevista per domenica. L’evento rappresenta il riconoscimento delle caratteristiche e delle potenzialità del borgo matesino, che si aggiunge alla lista dei luoghi selezionati per questo titolo. La cerimonia sarà l’occasione per celebrare il traguardo raggiunto e per valorizzare il patrimonio locale.

È ormai ufficiale e a breve ci sarà la cerimonia di investitura: Cusano Mutri sta per entrare tra i “Borghi più belli d’Italia”. Un evento che va a testimoniare l’innata bellezza ed eleganza, la storia e l’architettura, la raffinatezza e il valore identitario dell’affascinante e caratteristico borgo matesino. Nel campo vivevano circa 32mila prigionieri affamati, vicini alla morte. I soldati americani, quando vi. Comunicato Stampa Alla Villa Comunale “Egg” la quinta edizione dell’evento che apre il “Rally del. Comunicato Stampa Convenzione triennale al via dal 1° maggio per potenziare prevenzione e gestione delle. Comunicato Stampa Rinnovato il direttivo con una forte presenza femminile e nuovi progetti dedicati alla.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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