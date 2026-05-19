Cusano Mutri sabato la presentazione del libro di Santagata

Sabato 23 maggio 2026 alle 18:00 si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Cusano Mutri la presentazione del libro dedicato al paese. L’evento si svolgerà in via Fuci e coinvolgerà i residenti e gli appassionati di cultura locale. La presentazione sarà un’occasione per approfondire i contenuti dell’opera e per conoscere meglio aspetti storici e culturali del territorio. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire più dettagli sulla comunità di Cusano Mutri.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 23 maggio 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Cusano Mutri, in via Fuci, si terrà la presentazione del libro “Cusano Mutri. Una storia per ragazzi” di Antonello Santagata. Il volume si inserisce nel percorso editoriale già avviato dall’autore con la “storia per ragazzi” di San Lorenzello, Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi, confermando l’impegno di Santagata nel raccontare la storia dei paesi del territorio con un linguaggio accessibile, pensato soprattutto per i più giovani ma rivolto anche agli adulti che vogliono riscoprire le proprie origini. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Pietro Crocco, Sindaco di Cusano Mutri; Giovanna Caraccio, Dirigente Scolastica dell’I. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cusano Mutri, sabato la presentazione del libro di Santagata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cusano Mutri, la presentazione del libro diventa una raccolta fondi per la piccola Filena Cusano Mutri tra i ‘Borghi più belli d’Italia’, domenica la cerimonia di investituraÈ ormai ufficiale e a breve ci sarà la cerimonia di investitura: Cusano Mutri sta per entrare tra i “Borghi più belli d’Italia”. c'è più gente alla sagra del fungo di cusano mutri x.com Cusano Mutri celebra la meraviglia: torna la Giornata dello Stupore con un concorso per i più giovaniCusano Mutri rinnova una delle sue iniziative culturali più originali: la Giornata dello Stupore. Con la deliberazione dello scorso 24 aprile, la Giunta comunale ha infatti confermato anche per ques ... ntr24.tv Alluvione in Texas, ritrovato il corpo di Virginia. Era originaria di Benevento: Aveva 9 anni, dolore senza fineCusano Mutri è silenziosa, attonita, avvolta nel dolore. Il piccolo borgo sannita, incastonato tra le maestose montagne del Matese, si stringe in un abbraccio commosso attorno a una famiglia spezzata ... ilmessaggero.it