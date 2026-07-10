Nel romanzo, la maschera della borghesia colta si sgretola quando un evento improvviso interrompe una cena tra amici. La scena si interrompe bruscamente, rivelando tensioni e contraddizioni tra i personaggi. La narrazione si concentra su un momento di rottura, senza ulteriori dettagli su cosa abbia causato la crisi. La scena si chiude con un senso di sospensione, lasciando intendere un cambiamento imminente.

C’è un momento preciso in questo romanzo in cui tutto crolla — non il soufflé, non la quiche, non nemmeno l’amicizia tra i commensali. Crolla la maschera. Una bottiglia di crémant dimentica nel freezer esplode silenziosamente, un uovo marcisce nel frigorifero da mesi senza che nessuno se ne accorga, e la padrona di casa, sudata e sola in cucina mentre i suoi ospiti discutono di Angela Davis e di empowerment, capisce qualcosa di essenziale: si sente nel posto sbagliato, nel tempo sbagliato. È in quel momento che Cucinare nel secolo sbagliato ( Kochen im falschen Jahrhundert ) smette di essere un romanzo sulla cena tra amici e diventa qualcosa di molto più acuto e inquietante — uno specchio tenuto con mano ferma davanti a una generazione intera. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - “Cucinare nel secolo sbagliato” di Teresa Präauer: il romanzo che racconta la borghesia colta e le sue contraddizioni

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Cucinare nel secolo sbagliato di Teresa Präauer (Marsilio)

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