Giuseppe Benedetto descrive un’Italia in cui chi lavora paga più tasse, mentre chi spreca riceve benefici. Il suo racconto evidenzia come le politiche penalizzino chi produce e incentivino comportamenti opposti. La narrazione si concentra sulle contraddizioni di un Paese che, secondo lui, favorisce gli sprechi e ostacola chi contribuisce all’economia. Non vengono citate leggi specifiche o decisioni ufficiali nel testo.

Un viaggio dentro le contraddizioni più profonde dell’Italia: un Paese dove si tassa chi lavora, si premia chi spreca e si ostacola chi produce. Questo è ’Liberale è - Predicare inutilmente’, il saggio scritto da Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi (con prefazione di Carlo Cottarelli), e pubblicato da Rubbettino Editore. Il volume sarà presentato domani alle 17.30 all’Oratorio di San Giovanni Battista dei Fiorentini, in Corte de’ Galluzzi 6, a Bologna. Ne discuteranno l’autore Giuseppe Benedetto in colloquio con il Presidente emerito della Corte costituzionale Augusto Barbera, il Segretario generale della Fondazione Einaudi Andrea Cangini, il senatore di Azione Marco Lombardo e la professoressa dell’Alma Mater Sofia Ventura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - ’Liberale è’, Giuseppe Benedetto racconta le contraddizioni dell’Italia

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