’Liberale è’ Giuseppe Benedetto racconta le contraddizioni dell’Italia
Giuseppe Benedetto descrive un’Italia in cui chi lavora paga più tasse, mentre chi spreca riceve benefici. Il suo racconto evidenzia come le politiche penalizzino chi produce e incentivino comportamenti opposti. La narrazione si concentra sulle contraddizioni di un Paese che, secondo lui, favorisce gli sprechi e ostacola chi contribuisce all’economia. Non vengono citate leggi specifiche o decisioni ufficiali nel testo.
Un viaggio dentro le contraddizioni più profonde dell’Italia: un Paese dove si tassa chi lavora, si premia chi spreca e si ostacola chi produce. Questo è ’Liberale è - Predicare inutilmente’, il saggio scritto da Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi (con prefazione di Carlo Cottarelli), e pubblicato da Rubbettino Editore. Il volume sarà presentato domani alle 17.30 all’Oratorio di San Giovanni Battista dei Fiorentini, in Corte de’ Galluzzi 6, a Bologna. Ne discuteranno l’autore Giuseppe Benedetto in colloquio con il Presidente emerito della Corte costituzionale Augusto Barbera, il Segretario generale della Fondazione Einaudi Andrea Cangini, il senatore di Azione Marco Lombardo e la professoressa dell’Alma Mater Sofia Ventura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Nessuno, me compreso, è liberale vero. Io cerco di metterci un pò di buon senso. Tutto qua. x.com
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