Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre dedicate alla cucina tipica, con eventi come il Festival della paella e della sangria a Endine Gaiano e il Festival della cicoria a Leffe. Le manifestazioni offrono l’opportunità di assaggiare piatti tradizionali e specialità locali, attirando molti visitatori nella regione. Ogni evento presenta menu e iniziative diverse, puntando sulla valorizzazione delle tradizioni culinarie del territorio.

Tante sagre in cui gustare cucina tipica, il Festival de la paella y la sangria a Endine Gaiano, il Festival della cicoria a Leffe e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 1 a domenica 3 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Da venerdì 1 a domenica 3 maggio al Piazzale degli Alpini viene proposto un week-end all’insegna del gusto con il profumo dei grandi piatti della tradizione. Si potranno gustare casoncelli alla bergamasca, scarpinocc e taglieri con salumi, formaggi e gnocco fritto, ma anche proposte street come il NXT Cheese Burger, il pane con salamina e peperoni e il pulled pork con tartara e cavolo rosso.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Paella e sangria, street food, gin tonic e vino: le sagre del fine-settimana in BergamascaIl festival “Gin tonic life” a ChorusLife, il gusto dello street food con ricette di tutto il mondo con la “Carovana dei Sapori” ad Azzano San Paolo,...

Cucina asiatica, risotto, paella e polenta: le sagre del fine-settimana in BergamascaL’Asian Festival a ChorusLife con tanti piatti della cucina asiatica, la sagra del risotto al Piazzale degli Alpini a Bergamo, il Festival de la...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Cucina tipica, grigliate, paella e sangria: le sagre del fine-settimana in Bergamasca; Cucina asiatica, risotto, paella e polenta: le sagre del fine-settimana in Bergamasca.

Cucina tipica, grigliate, paella e sangria: le sagre del fine-settimana in BergamascaLe feste e le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 1 a domenica 3 maggio. bergamonews.it

Carbonara, paella e cucina tipica: le sagre del fine-settimana in BergamascaCarbonara, arrosticini, paella, sangria e tanta cucina tipica. Sono in programma sagre e feste per tutti i gusti nel lungo fine-settimana da venerdì 25 a domenica 27 aprile in Bergamasca. Da giovedì ... bergamonews.it

A Cittiglio arriva la FrühlingStì: birra, cucina tipica e musica il 1 e 2 maggio. - facebook.com facebook