Cucina italiana all’estero quanto vale il business dei ristoranti italiani

La cucina italiana resta uno dei simboli più riconoscibili nel mondo, con un forte impatto sul settore ristorazione internazionale. I ristoranti italiani all’estero rappresentano un mercato in crescita, contribuendo a promuovere esportazioni alimentari e attirando turisti interessati alla tradizione culinaria. Il settore coinvolge aziende di produzione agroalimentare e operatori della ristorazione, generando un flusso economico significativo oltre i confini nazionali.

La cucina italiana continua a essere uno dei simboli più riconoscibili nel mondo. Dai piatti della tradizione alle produzioni agroalimentari, l’enogastronomia nazionale è diventata un potente ambasciatore dell’Italia, capace di influenzare consumi, export e turismo. Il motivo di questo successo, probabilmente, sta nell’apprezzamento generale che gli stranieri hanno nei confronti del cibo made in Italy, anche se ci sono alcuni Paesi che più di altri spingono il valore del comparto all’estero. La cucina italiana conquista gli Stati Uniti. Secondo un’indagine ColdirettiIxè, presentata durante il Summer Fancy Food di New York – una delle principali manifestazioni internazionali dedicate al comparto agroalimentare – gli Stati Uniti rappresentano da anni uno dei mercati più importanti per la gastronomia italiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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