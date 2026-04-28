Il business della cucina d' autore dentro palazzi e hotel storici | quanto si fattura a Palermo con i ristoranti di lusso

Palermo si conferma come una città dove la cucina di alta gamma rappresenta un settore in crescita, con ristoranti di lusso che operano all’interno di edifici storici e hotel di prestigio. Questi locali sono parte integrante del turismo gastronomico locale e contribuiscono a generare un volume d’affari rilevante. Non sono disponibili dati precisi sui ricavi, ma si sa che il settore ha visto un aumento di clienti e di attività negli ultimi anni.

Palermo non è soltanto una città d’arte, di storia e di contrasti: è anche un laboratorio vivace dove il cibo diventa impresa, identità e persino destinazione tanto da essere al centro del turismo gastronomico siciliano con circa 1.500 attività ristorative. Nel “salotto buono” del capoluogo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Nei palazzi storici del centro c'è un salotto, non 'solo' una stanza: così 5 gestori sfidano gli hotel extra lussoDurante i grandi eventi questi indirizzi registrano il sold out prima delle strutture tradizionali. Palazzi e hotel di lusso sono le fortezze dei capitali arabi in ItaliaNon solo yacht, moda o trasporti, anche l’immobiliare italiano è indubbiamente una delle cassaforti degli investitori del Golfo. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Forno Margherita, a Palermo la pizza gourmet incontra la cucina di qualità; A Palermo la gastronomia guarda al futuro riscoprendo tradizione e street food: l'Antica Focacceria San Francesco apre una nuova sede.