In Italia, il numero di matrimoni è in calo rispetto al passato, ma le spese legate alle celebrazioni sono rimaste elevate. Chi sceglie di sposarsi tende a investire cifre significative, spesso ricorrendo a prestiti o indebitamenti per coprire i costi di location, abiti e altri dettagli. Il settore delle feste nuziali ha sviluppato un mercato in crescita, con imprese specializzate che offrono servizi per garantire una cerimonia da sogno, nonostante la diminuzione delle unioni ufficiali.

In Italia ci si sposa sempre meno, ma quando si decide di farlo si è disposti a spendere – e spesso a indebitarsi – pur di celebrare il giorno perfetto. Incrociando i dati Istat e di alcune analisi recenti è questo quello che emerge. Mentre da un lato infatti le statistiche confermano il calo del numero di matrimoni, dall’altro il nuovo report segna una crescita del ricorso al credito per finanziare nozze e cerimonie, un mercato che ormai vale centinaia di milioni di euro. Matrimoni in calo: gli italiani che si sposano sono sempre meno. Secondo l’analisi sui matrimoni in Italia pubblicata da Istat a gennaio 2026, nel 2024 in Italia sono stati celebrati 173. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - In Italia meno matrimoni ma più debiti per sposarsi, quanto vale il business delle feste

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