Inaugurazione mostra Mare di memoria | un racconto attraverso l' arte del territorio di Brindisi

BRINDISI - Mercoledì 20 aprile ore 16 Inaugurazione della Mostra “Mare di Memoria” – sala espositiva del Museo Archeo­logico Ribezzo Piazza Duomo 7 – Brindisi.L’esposizione è promossa e organizzata da Museo Archeo­logico Ribezzo - Polo BiblioMuseale Regionale di Brindisi e Polo Liceale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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