(askanews) – Un’esperienza corale di trasformazione attraverso l’arte e la parola, che ha coinvolto persone a Varsavia, Palermo e Mestre, e ora la mostra su tutto il lavoro fatto: La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie a Venezia presenta la mostra We Rise by Lifting Others, culmine del progetto dell’artista Marinella Senatore che ha lavorato con famiglie con bambini tra 0 e 6 anni a rischio esclusione sociale, a fianco di ONG che sono partner di The Human Safety Net. «Io sono stata attivista per tanti anni – ha detto Senatore ad askanews – però capisco bene la differenza tra essere artista ed essere attivista, non era solo un discorso di innescare dei processi ma anche di dare l’opera.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alle Procuratie a Venezia la mostra "We Rise by Lifting Others" di Marinella Senatore, un progetto di inclusione e crescita attraverso l'arte

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