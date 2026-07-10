Csaba dalla Zorza ha avuto un malore improvviso lunedì sera, che le ha causato una perdita di coscienza e la caduta dalle scale di casa. Durante la caduta, si è scontrata con il pavimento e ha sbattuto la testa.

C saba dalla Zorza ha vissuto momenti di grande paura lunedì sera, quando un malore improvviso l’ha fatta cadere dalle scale della propria abitazione, facendole sbattere la testa contro il pavimento. La conduttrice di Cortesie per gli ospiti è stata soccorsa in ambulanza e trasportata al Policlinico di Milano, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. A raccontare l’accaduto, e a rassicurare i follower sulle proprie condizioni, è stata lei stessa, qualche giorno dopo, in un lungo post pubblicato sui social. Csaba dalla Zorza, il volto del galateo tra tv e vita privata. guarda le foto Cosa è successo a Csaba dalla Zorza: il racconto del malore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Csaba dalla Zorza racconta il malore: «La luce si è spenta», poi la caduta dalle scale

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