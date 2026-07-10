Momenti di paura e una brutta disavventura per Csaba Dalla Zorza che è stata ricoverata in ospedale dopo un malore improvviso. La star di Cortesie per gli ospiti ha raccontato quanto accaduto su Instagram, svelando di essersi spaventata molto, ma di aver avuto l’aiuto di moltissime persone, dai primi soccorsi sino ai medici dell’ospedale. Il malore di Csaba Dalla Zorza raccontato su Instagram. La scrittrice, conduttrice ed esperta di lifestyle e bon ton, ha svelato di aver avuto un malore mentre scendeva delle scale in un palazzo. Csaba Dalla Zorza ha spiegato che all’improvviso la “luce si è spenta” e che poco dopo si sarebbe ritrovata a terra, sbattendo la testa contro il pavimento, tanto da ritrovarsi un ematoma in fronte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Csaba Dalla Zorza, il malore e la corsa in ospedale: “La luce si è spenta”

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Grande spavento per la conduttrice di Cortesie per gli ospiti. Csaba Dalla Zorza ha condiviso sui suoi profili social l’incidente che l’ha riguardata lo scorso lunedì attraverso un lungo post in cui ha ripercorso i momenti della caduta e il successivo trasporto d x.com

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