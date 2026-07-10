Il consiglio comunale si è riunito in via straordinaria per discutere della crisi alla società Novimpianti e del possibile licenziamento di 53 lavoratori. La seduta è stata aperta anche alle rappresentanze sindacali e ai lavoratori coinvolti. La discussione ha riguardato le misure adottate dall’azienda e le eventuali iniziative del Comune per tutelare l’occupazione. Non sono stati annunciati interventi concreti o decisioni definitive durante l’incontro.

Il consiglio comunale straordinario dedicato alla vertenza Novimpianti e all’ipotizzato licenziamento di 53 lavoratori, è stato aperto agli interventi dei sindacati e dei rappresentanti di Regione e Provincia permettendo, in tal modo, di evidenziare l’unità delle istituzioni su una vicenda che rischia di essere ingiusta per i lavoratori e penalizzante per Capannori. E’ quanto afferma il consigliere comunale Domenico Caruso. Per il capogruppo di Noi Moderati bene ha fatto il consiglio a trattare la questione della paventata chiusura dello stabilimento di Marlia, poiché è compito dei consiglieri comunali essere al fianco dei cittadini e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi alla Andritz Novimpianti. Caruso ”richiama“ l’impresa sociale

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