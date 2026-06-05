I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione presso Novimpianti, accusando l'azienda di voler spostare parte della produzione in Europa dell'Est. Sono previsti scioperi che verranno decisi nelle prossime settimane, mentre è stata richiesta l'intervento delle istituzioni. La vertenza riguarda il trasferimento di attività produttive e coinvolge i lavoratori dell'azienda. La decisione segue le comunicazioni aziendali sulla possibile delocalizzazione.

Lucca, 5 giugno 2026 – Stato di agitazione, con possibili scioperi che saranno decisi a breve e richiesta di intervento delle istituzioni. Le segreterie territoriali di Fiom Cgil e Uilm Uil, insieme alle rappresentanze sindacali Unitarie (Rsu), esprimono sconcerto e ferma condanna di fronte alle ultime decisioni Andritz Novimpianti per l’azienda di Marlia. "Il paradosso”. “Ci troviamo davanti a un paradosso inaccettabile: dopo aver chiuso un anno record in termini di fatturato e aver rassicurato i lavoratori sulla continuità produttiva in Italia, i vertici hanno annunciato il trasferimento della produzione delle cappe asciugatrici in Est Europa – si legge in una nota – vengono così dismessi e delocalizzati anni di eccellenza e know-how italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vertenza alla Novimpianti, i sindacati: “L’azienda vuole trasferire parte della produzione in Est Europa”

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