novimpianti caruso chiede un consiglio

Un consigliere comunale ha richiesto un consiglio straordinario e aperto per discutere del caso Novimpianti. Secondo lui, il lavoro non dovrebbe essere sacrificato per i profitti delle multinazionali. La richiesta arriva dopo le recenti tensioni legate alla gestione dell’azienda e alle decisioni prese dai vertici. La convocazione del consiglio è stata proposta per affrontare le questioni relative alle condizioni dei lavoratori e alle strategie aziendali. La richiesta è stata presentata formalmente nelle ultime ore.

"Serve un consiglio comunale straordinario e aperto, perché il lavoro non si sacrifica per i profitti delle multinazionali". Sono le parole di Domenico Caruso, Noi Moderati, consigliere di minoranza a Capannori sulla vicenda dell’impresa austriaca Andritz Novimpianti di Marlia che potrebbe essere delocalizzata in Slovenia. "Il copione è sempre lo stesso – dichiara Caruso - aziende solide fondate da imprenditori locali capaci di creare lavoro e benessere vengono acquistate da multinazionali estere che arrivano in Italia, assorbono il know-how, imparano a gestire il ciclo produttivo dai nostri tecnici e poco dopo chiudono gli stabilimenti per portare la produzione in Paesi nei quali il costo del lavoro è più basso, le tutele per i lavoratori quasi inesistenti con lo scopo di massimizzare i profitti dei proprietari a spese dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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