Aggredirono studente foggiano sul Foggia-Bari | misure cautelari per quattro minorenni

Quattro minorenni sono stati sottoposti a misure cautelari dopo aver aggredito uno studente durante il viaggio in treno tra Foggia e Bari. L'episodio è avvenuto di recente e ha coinvolto diversi giovani coinvolti in un episodio di violenza. Le autorità hanno preso provvedimenti nei confronti dei minorenni, che sono stati condotti presso strutture di detenzione minorile. L'incidente ha attirato l'attenzione sulla sicurezza sui mezzi pubblici nella zona.

FOGGIA – Scattano i provvedimenti nei confronti di quattro minorenni di Bisceglie, tra i 16 e i 17 anni, accusati di aver aggredito e derubato un 24enne a bordo di un treno regionale Foggia-Bari lo scorso 28 febbraio. Secondo le indagini, i ragazzi avrebbero sottratto alla vittima un cellulare e una collanina durante l’aggressione. Su disposizione della Procura per i minorenni, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito le misure cautelari: per tre di loro, incensurati, è stata disposta la permanenza in casa, mentre il quarto, con precedenti, è stato collocato in una comunità. L’episodio aveva suscitato forte preoccupazione per la sicurezza sui mezzi pubblici, riportando l’attenzione sul fenomeno delle baby gang.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Aggredirono studente foggiano sul Foggia-Bari: misure cautelari per quattro minorenni Notizie correlate Ragazzo aggredito sul regionale Foggia-Bari, individuati i responsabili: sono tutti minorenniLa Polizia di Stato, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, ha dato esecuzione a un’ordinanza di... Aggressioni e ricatti sui social, misure cautelari per cinque maranza minorenniLa Polizia di Stato di Piacenza, con il coordinamento della Procura dei minori di Bologna, ha eseguito misure cautelari personali emesse dal Gip del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Aggressione sul treno Foggia-Bari: identificati e fermati 4 minorenni per il caso RizziAvevano accerchiato e brutalmente aggredito Marco, studente universitario di 24 anni originario del foggiano, su un treno serale della tratta Foggia-Bari lo scorso 28 febbraio. Quattro ... quotidianodipuglia.it Pestato dalla baby gang sul treno e rapinato di cellulare e collanina d'oro: gli arresti dopo la denuncia social VIDEOLa sera del 28 febbraio scorso, sul treno regionale Foggia-Bari, avrebbero picchiato senza motivo un ragazzo di 24 anni, togliendogli il cellulare e una collanina d'oro. Per questo, oggi, ... ilgazzettino.it