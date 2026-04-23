Quattro minori di Bisceglie sono stati sottoposti a misure cautelari in seguito a una rapina e un’aggressione avvenute su un treno regionale tra Foggia e Bari. Gli episodi si sono verificati durante il viaggio, coinvolgendo i giovani in atti violenti e di intimidazione. L’autorità giudiziaria ha deciso di intervenire con misure restrittive nei confronti dei minori coinvolti.

È di quattro minori sottoposti a misure cautelari il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, avviata dopo una rapina e una violenza privata avvenute il 28 febbraio 2026 su un treno regionale tra Foggia e Bari. I giovani, tutti originari di Bisceglie e di età compresa tra 16 e 17 anni, sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di gravi reati ai danni di un coetaneo. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari e ha visto impegnati gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenza sul treno Foggia-Bari, quattro minori colpiti da misure cautelari

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