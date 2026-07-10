Un uomo di 45 anni a San Giovanni Valdarno, convinto di essere ancora il fidanzato, è stato informato dai carabinieri che ora si trova ai domiciliari. Secondo le ricostruzioni, l’uomo aveva interpretato la termine di una relazione come un problema da risolvere con telefonate, messaggi offensivi, profili social falsi e appostamenti sotto casa.

Questo articolo usa l’ ironia per commentare fatti reali A San Giovanni Valdarno un uomo di 45 anni, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe interpretato la fine di una relazione come un semplice problema tecnico da risolvere con qualche centinaio di telefonate, messaggi offensivi, profili social falsi e appostamenti sotto casa. Una strategia sentimentale innovativa, diciamo, soprattutto per chi considera il rispetto della volontà altrui un fastidioso optional. I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Credeva di essere ancora il fidanzato: i carabinieri gli spiegano che adesso è ai domiciliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Passeggia invece di essere ai domiciliari, gli agenti lo riportano in casa e trovano il suo complice latitanteUn 18enne tunisino, arrestato il 1 giugno dopo aver causato un incidente con un’auto rubata vicino al casello di Genova Ovest, è stato sorpreso a...

Testate a quattro carabinieri. Cinquantenne ai domiciliariUn uomo di 50 anni, residente a Tenerife e originario di Guidonia, è stato arrestato all’alba di ieri dai carabinieri a Orbetello.

Argomenti più discussi: Credeva di essere invisibile con VPN e tunneling: un codice nascosto in Windows 11 lo ha tradito; La mossa Kansas City e la convinzione di aver capito Messi; Bokertov 9 luglio 2026; mOVIE cHOICE: Sospesi sull'abisso che c'è tra scegliere la cosa comoda e scegliere la cosa giusta.

RadioFTT (@ftt_radio) / Posts / X x.com

Cosa fareste in una campagna su Pondsmania? reddit

Forbidden Fruit, episodi turchi: Leyla fa credere ad Argun di essere incintaNei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, la new entry Leyla (Tuvana Türkay) tenderà una trappola ad Halit Argun (Talat Bulut) per farlo riavvicinare a lei. Su consiglio di Sahika Ekinci ... it.blastingnews.com