Un uomo di 50 anni, residente a Tenerife e originario di Guidonia, è stato arrestato all’alba di ieri dai carabinieri a Orbetello. Durante il controllo, l’uomo ha opposto resistenza ai militari, che lo hanno poi portato agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre. L’intera operazione si è svolta senza ulteriori incidenti, e il 50enne si trova ora sotto custodia presso la propria abitazione.

ORBETELLO Un 50enne originario di Guidonia e residente a Tenerife, in vacanza a Orbetello, è finito agli arresti domiciliari nella casa della madre, dopo essere stato fermato dai carabinieri all’alba di ieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, probabilmente in stato di ebbrezza, era in via Donatori del sangue, all’altezza del semaforo, in compagnia della fidanzata. Due pattuglie dei carabinieri sono intervenute dopo averlo sorpreso a imbrattare l’asfalto con una bomboletta spray rossa. La scritta recitava: "Mio nipote l’ha combinata grossa, ha pisciato sulla bandiera rossa". Quando i militari si sono avvicinati per identificarlo e procedere con la denuncia per imbrattamento, il cinquantenne ha reagito violentemente, divincolandosi e colpendo i quattro militari con testate al busto e allo sterno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Testate a quattro carabinieri. Cinquantenne ai domiciliari

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