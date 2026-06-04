Passeggia invece di essere ai domiciliari gli agenti lo riportano in casa e trovano il suo complice latitante

Un 18enne tunisino, arrestato il 1 giugno dopo aver causato un incidente con un’auto rubata vicino al casello di Genova Ovest, è stato sorpreso a passeggiare invece di essere ai domiciliari. Gli agenti lo hanno riportato in casa e, durante il controllo, hanno trovato il suo complice, latitante. La polizia ha confermato che il giovane si trovava in libertà nonostante la misura restrittiva.

Lo scorso 1 giugno un 18enne tunisino era stato arrestato dopo aver provocato un incidente stradale nei pressi del casello di Genova Ovest a bordo di una macchina rubata nella zona di Castelletto.Il 18enne, insieme a un complice, aveva provato a scappare abbandonando la vettura per poi scavalcare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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@janniksin avrebbero detto che hai vinto un RG senza rivali,banale passeggiata.Ti avrebbero sminuito. Il destino vuole invece il tuo primo lo vinca con Alcaraz,affinché l'impresa sia epica e senza deligittimazioni di sorta.È solo rinviato,x essere meglio. Avanti x.com