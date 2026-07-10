Gli Stati Uniti si stanno preparando per la rivoluzione quantistica, puntando a sviluppare non solo computer più potenti, ma anche l'infrastruttura industriale, normativa e strategica necessaria. La competizione globale si sposta dalla mera ricerca scientifica alla creazione di un sistema completo che consenta di integrare la tecnologia quantistica a livello nazionale. La corsa mira a consolidare una posizione di leadership, puntando a controllare le future applicazioni industriali e strategiche di questa tecnologia emergente.

La corsa globale al quantum ha imboccato una nuova fase. Non è più soltanto una competizione tra laboratori per realizzare il computer quantistico più potente, ma una sfida per costruire per primi l’infrastruttura industriale, normativa e strategica che consentirà a questa tecnologia di trasformarsi in uno strumento di potenza nazionale. È con questa logica che, nel giro di appena due settimane a giugno, Congresso, Casa Bianca, Pentagono e Dipartimento del Commercio hanno messo in campo una serie coordinata di iniziative che segnano un cambio di paradigma nella strategia americana. Washington, in sostanza, non aspetta più che la scienza completi il proprio percorso: sta costruendo fin da ora l’ecosistema che renderà possibile il dispiegamento operativo delle tecnologie quantistiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così gli Stati Uniti si preparano (in anticipo) alla rivoluzione quantistica

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