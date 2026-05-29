Un ex sceneggiatore di I Simpson ha annunciato la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. L’uomo è noto per aver scritto un episodio della serie che aveva previsto l’elezione di un presidente repubblicano. La sua campagna si basa su elementi di provocazione, ironia e critica politica, e si presenta come una sfida particolare nel panorama elettorale.

Dalla satira televisiva alla corsa per la Casa Bianca. Dan Greaney, storico sceneggiatore de I Simpson, ha annunciato di voler correre per la presidenza degli Stati Uniti con una campagna molto particolare, costruita tra provocazione, ironia e critica politica. Negli ultimi tempi Greaney ha attirato l’attenzione pubblicando video in cui compare con lunghi capelli grigi finti e abiti da profeta, lanciando messaggi contro Donald Trump e contro una politica che, secondo lui, favorisce solo interessi economici e gruppi privilegiati. Il suo obiettivo dichiarato è riportare al centro “gli americani comuni”, con uno slogan semplice: “America per tutti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla profezia dei Simpson alla politica reale: l’autore dell’episodio che anticipò la presidenza Trump ora vuole guidare gli Stati Uniti

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Le previsioni e le profezie dei Simpson e di Padre Pio per gennaio 2026 vi sorprenderanno.

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