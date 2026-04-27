Le forze armate statunitensi stanno intensificando le esercitazioni con i sistemi missilistici HIMARS, concentrandosi sulla preparazione operativa. Queste attività si svolgono in un contesto di rafforzamento delle capacità militari nella regione del Pacifico, con un focus specifico sull’addestramento delle unità coinvolte. Le esercitazioni rappresentano un passo importante nel miglioramento delle competenze e delle procedure di impiego di questi sistemi avanzati.

L’ esercito statunitense sta accelerando sull’addestramento operativo dei sistemi missilistici HIMARS. Gli Usa hanno testato nuove tattiche pensate per scenari complessi come quello indo-pacifico. Uno scenario particolare dove distanza, rapidità e capacità di coordinamento sono decisive. Ecco che cosa c’è da sapere. L’esercitazione Usa. Secondo quanto riportato da Defence Blog, soldati del primo Battaglione, terzo Reggimento di Artiglieria hanno condotto una complessa esercitazione di infiltrazione rapida, nota come HIRAIN, spostando i sistemi HIMARS dalol Yakima Training Center, nello stato di Washington, fino al Dugway Proving Ground, nello Utah.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Esercitazioni con gli HIMARS”: così gli Usa si preparano alla guerra nel Pacifico

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