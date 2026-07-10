Il Parlamento europeo ha approvato il 9 luglio 2026 una legge che permette di individuare e bloccare online chi condivide materiale pedopornografico. La normativa autorizza strumenti di controllo per identificare utenti coinvolti in scambi di foto e video di abusi sui minori. La decisione riguarda l’attuazione di controlli automatizzati per contrastare la diffusione di contenuti illeciti. La legge mira a intervenire nella prevenzione e repressione di reati di natura sessuale sui minori attraverso l’uso di tecnologie digitali.

Una materia tanto delicata quanto spinosa. Il Parlamento Europeo, in data 9 luglio 2026, ha dato parere favorevole a una norma che consente di scovare online chi si scambia materiale pedopornografico così da identificare e bloccare chi inoltra e fa girare foto e video legati ad abusi sessuali sui minori. Fin qui tutto ok, perfetto, legittimo (e meno male che sia così) ma il rischio è che, adesso, si dica addio alla privacy di normali conversazioni private tra gente per bene. Cos’è “Chat control”. Non si tratta di un nome ufficiale ma i critici hanno coniato il termine di “Chat Control” riferendosi al provvedimento. Chat Control 1.0 è una deroga (temporanea) alla normativa Ue che tutela la riservatezza delle comunicazioni elettroniche (e-Privacy). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos'è Chat Control e cosa ha deciso il Parlamento europeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chat Control 1.0 al voto al Parlamento Ue, cos’è la legge che rimuove la privacy dalle chat

Leggi anche: Chat Control, stop del Parlamento Ue al Grande fratello europeo. M5S canta vittoria: “Salvate le conversazioni WhatsApp, Signal o Telegram dei cittadini”

Temi più discussi: Chat Control, cosa è il controverso regolamento Ue contro la pedopornografia; Blog | Chat Control, così il Parlamento Ue ribalta se stesso e consegna le nostre conversazioni alle Big Tech; Davvero il Chat control è l'inizio della sorveglianza di massa? Cosa cambia per i nostri messaggi e le lobby in campo; UE, il Parlamento vota il Chat Control ma esclude i messaggi con crittografia end-to-end.

Chat Control 1 è PASSATO: ma cosa vuol dire? Chat Control non è passato nel senso che da domani WhatsApp deve leggere tutte le chat. È successo qualcosa di più sottile e forse più importante. Il Parlamento UE ha votato sulla proroga di Chat Control 1 x.com

Chat Control, cos’è e cosa cambia dopo il voto Ue sulla scansione dei messaggiIl 9 luglio il Parlamento europeo ha esteso il Chat Control fino al 2028, escludendo le chat cifrate ma non le email e i servizi non protetti ... quifinanza.it

Chat Control 1.0 al voto al Parlamento Ue, cos’è la legge che rimuove la privacy dalle chatIl Consiglio Ue ha importo per la terza volta al Parlamento Ue di votare Chat Control 1.0, già respinta due volte: perché viene criticata ... quifinanza.it