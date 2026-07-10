Chat Control stop del Parlamento Ue al Grande fratello europeo M5S canta vittoria | Salvate le conversazioni WhatsApp Signal o Telegram dei cittadini
Nessuno potrà controllare le nostre chat di WhatsApp, Signal o Telegram. Almeno per ora. Con un voto dell’Europarlamento, infatti, è stato approvato ieri un emendamento che mette un freno al contestato Chat Control, escludendo le comunicazioni protette dalla crittografia end-to-end dal controllo previsto nella proposta originaria della Commissione europea. Un risultato che il Movimento 5 Stelle e il gruppo The Left rivendicano come una propria vittoria politica e che porta la firma dell’eurodeputato Gaetano Pedullà, tra i principali promotori della battaglia contro quello che definisce il rischio di un “Grande Fratello europeo”. La privacy degli europei è salva, per il momento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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Per gli smemorati: nel 2021 e nel 2024 chat control è passato con anche il voto favorevole della Lega. Fate voi. - X x.com
CONTROLLO DELLE CHAT PRIVATE No alla scansione sistematica delle conversazioni dei cittadini. Sì a strumenti efficaci per contrastare gli abusi sui minori, senza sacrificare la privacy di milioni di persone. Il Parlamento europeo con voto in procedura d’ur facebook
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