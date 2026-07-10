Nel 1963, durante un’intervista televisiva, George Harrison dichiarò che le caramelle gommose erano il suo dolce preferito. Aggiunse che John Lennon gliele prendeva spesso senza chiedere. Questa affermazione ha attirato l’attenzione dei media dell’epoca, creando un piccolo scandalo tra i fan dei Beatles. Nessuna altra informazione sui gusti alimentari dei membri del gruppo è stata resa pubblica in quel momento.

Era il 1963. Durante un’intervista televisiva George Harrison ebbe la malaugurata idea di dire che le caramelle gommose erano il suo dolce preferito, e che John Lennon gliele rubava. Le Jelly Babies erano zuccherine, morbide, colorate, simili agli orsetti gommosi, ma a forma di bimbo: da allora i fans iniziarono a tempestare i Beatles con queste caramelle. Pacchi di gommose riempivano le loro caselle postali, e i dolcetti venivano lanciati sul palco durante le loro esibizioni. Uno dei tanti fenomeni che componevano la beatlemania, già fastidioso di per sé, ma destinato a prendere una piega ancora peggiore durante il loro tour americano nel 1964. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Cosa mangiavano i Beatles?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Is this The ULTIMATE Beatles Themed Tour of LONDON

Notizie e thread social correlati

Uno studio Unipd svela cosa mangiavano gli abitanti della Padova preromanaUno studio condotto da un gruppo di ricercatori italiani e internazionali ha analizzato i resti di cibo trovati in una necropoli dell’età del Ferro a...

I Beatles dopo i Beatles: dagli anni d’oro dei Fab Four alla carriera solista di John, Paul, George e RingoNel 1957 a Liverpool, John Lennon e Paul McCartney si incontrano e decidono di fondare i Quarrymen, dando così inizio alla loro collaborazione...