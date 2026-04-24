Nel 1957 a Liverpool, John Lennon e Paul McCartney si incontrano e decidono di fondare i Quarrymen, dando così inizio alla loro collaborazione musicale. I Beatles, il gruppo che sarebbe diventato uno dei più noti al mondo, si affermano negli anni ’60 con album di grande successo e concerti nelle principali città. Dopo lo scioglimento del gruppo, i quattro membri intraprendono carriere soliste, con esiti diversi.

Tutto inizia nel lontano 1957 a Liverpool, quando John Lennon e Paul McCartney si conoscono e decidono di formare i Quarrymen. Nel giro di poco tempo si aggiungono anche Pete Best, George Harrison e Stuart Sutcliffe e, nel 1960, nascono ufficialmente i Beatles. Per circa tre mesi, suonano nei club di Amburgo, esperienza che li aiuta particolarmente a capire l’approccio necessario per suonare dal vivo, oltre che per far conoscere la loro musica, per l’epoca, rivoluzionaria. Beatles, nascita di una band all’avanguardia. Nel 1961 e nel 1962 avvengono due piccoli cambi: Stuart Sutcliffe lascia la band e Ringo Starr entra nel gruppo, andando a sostituire il collega Pete Best.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Beatles dopo i Beatles: dagli anni d’oro dei Fab Four alla carriera solista di John, Paul, George e Ringo

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