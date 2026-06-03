Uno studio Unipd svela cosa mangiavano gli abitanti della Padova preromana

Notizia in breve

Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori italiani e internazionali ha analizzato i resti di cibo trovati in una necropoli dell’età del Ferro a Padova, risalente tra il VI e il IV secolo a.C. Sono state identificate ossa di animali e residui di cibo che indicano cosa mangiavano gli abitanti di quell’epoca. L’indagine si è concentrata sui resti rinvenuti nelle sepolture della necropoli.