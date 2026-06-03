Uno studio Unipd svela cosa mangiavano gli abitanti della Padova preromana

Da padovaoggi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori italiani e internazionali ha analizzato i resti di cibo trovati in una necropoli dell’età del Ferro a Padova, risalente tra il VI e il IV secolo a.C. Sono state identificate ossa di animali e residui di cibo che indicano cosa mangiavano gli abitanti di quell’epoca. L’indagine si è concentrata sui resti rinvenuti nelle sepolture della necropoli.

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Un team internazionale di ricercatori di Università di Padova, Sapienza Università di Roma, Cardiff University e Università di Modena e Reggio Emilia ha ricostruito la dieta di alcuni individui provenienti dalla necropoli del CUS-Piovego di Padova, datata alla piena Età del Ferro (VI-IV secolo a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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