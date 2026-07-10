Cosa guardi sono musulmano Indagini sulla radicalizzazione dello sfregiatore

Da iltempo.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La vittima, una ragazza di 22 anni di origine marocchina, ha denunciato di essere stata aggredita e sfregiata alla fermata della metro Duomo di Milano. Nella sua testimonianza ha riferito di aver pensato di morire, poiché non riusciva più a vedere e il sangue le impediva di respirare. L'aggressore, un uomo di 27 anni di origine algerina, è stato arrestato e sono in corso indagini sulla possibile radicalizzazione dello sfregiatore.

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"Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare". A raccontarlo, sporgendo denuncia contro Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per averla aggredita e sfregiata alla fermata della metro Duomo di Milano, è la vittima, una 22enne originaria del Marocco. La giovane ripercorre il suo pomeriggio in centro: l'incontro casuale con una connazionale in piazza Duomo, un'ora prima dell'aggressione. Poi il giro per negozi in comitiva e infine l'ingresso, sempre in gruppo, nella stazione Duomo. E' qui, mentre è seduta con l'amica su una panchina in attesa del treno diretto verso Comasina, che "improvvisamente un uomo che non avevo mai visto prima si rivolge a me in lingua araba e con un tono intimidatorio esclama: "Che cazzo guardi?'". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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