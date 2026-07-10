La vittima, una ragazza di 22 anni di origine marocchina, ha denunciato di essere stata aggredita e sfregiata alla fermata della metro Duomo di Milano. Nella sua testimonianza ha riferito di aver pensato di morire, poiché non riusciva più a vedere e il sangue le impediva di respirare. L'aggressore, un uomo di 27 anni di origine algerina, è stato arrestato e sono in corso indagini sulla possibile radicalizzazione dello sfregiatore.

"Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare". A raccontarlo, sporgendo denuncia contro Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per averla aggredita e sfregiata alla fermata della metro Duomo di Milano, è la vittima, una 22enne originaria del Marocco. La giovane ripercorre il suo pomeriggio in centro: l'incontro casuale con una connazionale in piazza Duomo, un'ora prima dell'aggressione. Poi il giro per negozi in comitiva e infine l'ingresso, sempre in gruppo, nella stazione Duomo. E' qui, mentre è seduta con l'amica su una panchina in attesa del treno diretto verso Comasina, che "improvvisamente un uomo che non avevo mai visto prima si rivolge a me in lingua araba e con un tono intimidatorio esclama: "Che cazzo guardi?'". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Cosa guardi, sono musulmano". Indagini sulla radicalizzazione dello sfregiatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, uomo sfregia una 22enne sulla banchina del metrò in Duomo: «Cosa guardi? Sono musulmano»Un uomo di 27 anni di origine algerina è stato arrestato a Milano dopo aver ferito con un coltello una ragazza di 22 anni sulla banchina della...

“Cosa guardi? Sono musulmano”: uomo sfregia una 23enne sulla banchina della metro Duomo a Milano. ArrestatoUn uomo di 27 anni di origini algerine ha aggredito una ragazza di 23 anni di origini marocchine sulla banchina della metro Duomo a Milano.

Temi più discussi: Cosa guardi? Sono uomo e musulmano. Poi sfregia al volto una ragazza in metrò: era stato appena arrestato e poi rilasciato; Milano, uomo aggredisce e sfregia ragazza in centro: arrestato; Cosa guardi? Sono musulmano: uomo sfregia una 23enne sulla banchina della metro Duomo a Milano. Arrestato; Cosa guardi? Sono uomo e musulmano e sfregia al volto 23enne sulla banchina della metro in Duomo.

Cosa guardi? Sono uomo e musulmano: e la sfregia x.com

'Cosa guardi? Sono uomo e musulmano', e sfregia ragazza a Milano(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano'. É quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini ma ... msn.com

Cosa guardi? Sono uomo e musulmano: violenta aggressione in metro a MilanoMilano, violenza in metropolitana: giovane di 23 anni ferita al viso dopo un’aggressione improvvisa alla fermata Duomo. notizie.it