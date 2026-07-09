Un uomo di 27 anni di origine algerina è stato arrestato a Milano dopo aver ferito con un coltello una ragazza di 22 anni sulla banchina della metropolitana alla fermata Duomo, direzione Comasina. L'aggressione è avvenuta dopo che l'uomo ha chiesto alla ragazza cosa stesse guardando e ha affermato di essere musulmano. La donna ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza medica. La polizia ha fermato l'aggressore poco dopo l'evento.

Un 27enne algerino è stato arrestato dalla polizia locale di Milano dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza di 22 anni lungo la banchina della M3, fermata Duomo, direzione Comasina. È successo nel pomeriggio di giovedì 9 luglio. Alcuni testimoni avrebbero sentito l'uomo pronunciare la frase «Cosa cazzo guardi, sono musulmano» prima di aggredire la giovane che non conosceva. La giovane, di origini marocchine, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Policlinico. . 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, uomo sfregia una 22enne sulla banchina del metrò in Duomo: «Cosa guardi? Sono musulmano»

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