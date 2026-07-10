Il Comune di Cortina d’Ampezzo ha ordinato la rimozione di gazebo e altre strutture nell’area esterna di un ristorante sul lago di Pianozes, definendoli abusivi. Il locale, noto per il menù di lusso dedicato ai cani, ha 90 giorni di tempo per ripristinare lo stato originale del sito. La decisione segue controlli e verifiche effettuate sull’area, che hanno riscontrato irregolarità nelle strutture esterne.

Un nuovo colpo di scena scuote la vicenda del ristorante affacciato sul lago di Pianozes: il Comune di Cortina d’Ampezzo ha disposto la rimozione di una serie di opere presenti nell’area esterna al locale, fissando un termine di 90 giorni per il ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento arriva dopo gli accertamenti svolti sul posto, che hanno portato alla contestazione di presunte irregolarità urbanistiche, edilizie e paesaggistiche. Tra le strutture interessate dall’ordinanza figurano un chiosco esterno, una struttura lignea utilizzata per schermare i bagni chimici, una tenda installata sulla terrazza, un manufatto in legno a... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Cortina, il ristorante del menù di lusso per cani sul lago di Pianozes dovrà rimuovere i gazebo: «Sono abusivi»

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