Livorno obbligo di rimuovere con acqua la pipì dei cani in aree pubbliche e private | l' ordinanza del sindaco

A Livorno è stata emanata un'ordinanza del sindaco che impone ai proprietari di cani di rimuovere con acqua le deiezioni liquide, sia in aree pubbliche che private aperte al pubblico. La misura riguarda tutte le zone accessibili al pubblico e si applica a chi conduce animali domestici in questi spazi. La normativa mira a mantenere la pulizia e a regolamentare la gestione delle deiezioni canine nelle aree frequentate da cittadini.

Chi conduce i propri cani su aree pubbliche o private aperte al pubblico avrà l'obbligo di rimuove con dell'acqua le deiezioni liquide. Questo il contenuto dell'ordinanza firmata dal sindaco Luca Salvetti valida dal 20 maggio fino al 31 ottobre. Sarà necessario quindi munirsi di appositi.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Civezza: nuova ordinanza cani, multe fino a 500 euro e obbligo di lavareIl comune di Civezza ha varato una nuova ordinanza che impone obblighi rigorosi ai proprietari di cani, con sanzioni amministrative che partono da 25... Leggi anche: Acqua non potabile: ordinanza del sindaco e autobotti sul territorio