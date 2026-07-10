Il Consiglio comunale di Capalbio ha approvato all’unanimità una delibera che impegna sindaco e giunta a richiedere al Governo di sbloccare l’iter amministrativo e finanziario del progetto del corridoio tirrenico. La richiesta si concentra sulla necessità di accelerare le procedure per consentire la realizzazione dell’opera. La delibera evidenzia l’urgenza di intervenire per superare le attuali difficoltà burocratiche e di finanziamento.

Corridoio tirrenico, il Consiglio comunale di Capalbio ha approvato all’unanimità la delibera che impegna il sindaco Gianfranco Chelini e la giunta a farsi interpreti “presso il governo nazionale e il Mit ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’estrema urgenza di sbloccare l’iter amministrativo e finanziario per il completamento del Corridoio Tirrenico, ribadendo la natura strategica dell’opera per la sicurezza stradale e lo sviluppo economico della Maremma e della Toscana costiera”. Ministro Mit il vicepremier Matteo Salvini. Una storia infinita quella del Corridoio tirrenico. Una storia lunga anni che nei mesi scorsi ha visto i... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Corridoio tirrenico, sindaco di Capalbio al Governo: “Urgente sbloccare iter amministrativo e finanziario”

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