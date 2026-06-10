Deficit di oltre 27 milioni di euro al Comune di Porto Empedocle scatta l' iter di riequilibrio finanziario
Il Comune di Porto Empedocle presenta un deficit di oltre 27 milioni di euro, portando all’avvio dell’iter di riequilibrio finanziario. La commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, presieduta dal sottosegretario, ha esaminato anche il piano di estinzione del dissesto finanziario del 2016, nel dicembre 2024.
Un passo indietro. Se nel dicembre del 2024, la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro, ha esaminato, fra gli altri, il piano di estinzione per la definizione del dissesto finanziario del 2016 del Municipio di Porto Empedocle, adesso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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