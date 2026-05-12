Data center di Arcene | attesa entro fine mese la delibera regionale per sbloccare l’iter

Nell’area di Arcene si attende entro la fine del mese la delibera regionale che dovrebbe sbloccare l’iter per la realizzazione del data center. Dopo un periodo di stallo, le autorità regionali sono prossime a prendere una decisione ufficiale che consentirà di riprendere le procedure amministrative. La notizia arriva in un momento in cui l’interesse sul progetto si mantiene vivo tra gli operatori del settore.

Arcene. Dopo una fase di rallentamento ecco che qualcosa sul fronte data center torna a muoversi. L’intervento, promosso dalla società Expand riconducibile al gruppo Vitali, è in attesa della delibera regionale che definirà i criteri per l’insediamento, su un terreno agricolo di 181mila metri quadrati di superficie, della struttura. Il documento dovrebbe essere approvato entro il mese e, solo dopo il recepimento da parte del Comune, potrà ripartire formalmente l’iter legato al progetto. “Uno dei requisiti che per noi è importante – dichiara il sindaco Roberto Ravanelli – è l’adiacenza a una struttura di distribuzione di energia elettrica, quindi la possibilità di non dover portare linee di alta o media tensione perché l’infrastruttura Terna è già presente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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