Cormano dalla M3 al nodo Milano-Meda

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cormano si pianifica il prolungamento della linea gialla della metropolitana dalla M3 al nodo Milano-Meda. L’obiettivo è migliorare le connessioni tra il comune e la rete metropolitana milanese, favorendo la mobilità sostenibile. Il progetto prevede l’estensione delle linee di trasporto pubblico, con l’intento di rendere più efficiente il collegamento tra l’area e il capoluogo regionale. L’intervento fa parte di un piano più ampio di sviluppo infrastrutturale per la zona.

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Due "sogni nel cassetto" da realizzare per rendere Cormano sempre più sostenibile e sempre più connessa a Milano: il prolungamento della linea gialla dal capolinea Comasina a Cormano e l’interramento di quasi un chilometro della superstrada Milano-Meda nel tratto cittadino tornano alla ribalta come idee importanti per la rigenerazione di questa zona, molto trafficata, dell’hinterland nord della metropoli. A riproporle e a ripresentarle come "strategiche" ci ha pensato il Comune di Cormano, pochi giorni fa, con l’assessore cittadino ai Lavori Pubblici Massimo Ghidoni, partecipando al workshop "Milano a Nord", nell’ambito del percorso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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