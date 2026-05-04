Al via i lavori di Pedemontana | la Milano-Meda chiude per 16 ore

Sono iniziati i lavori di Pedemontana, con l’autostrada Milano-Meda che resterà chiusa per 16 ore. Le operazioni sono necessarie per le attività preparatorie alla costruzione dell’autostrada. La chiusura sarà completa durante questa fascia oraria, rendendo necessario un percorso alternativo per gli automobilisti. La chiusura temporanea interessa principalmente le ore diurne, in modo da minimizzare i disagi.

Pedemontana deve svolgere attività propedeutiche alla realizzazione dell’autostrada: la Milano-Meda chiude per 16 ore. Lo comunica la Provincia di Monza e Brianza sui social, indicando le motivazioni della chiusura, gli orari e i tratti interessati all’intervento. Lavori di Pedemontana: quando.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Avanzano i cantieri Pedemontana, Milano-Meda chiusa questa notteUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al via i lavori di Pedemontana: la Milano-Meda chiude per 16 ore; Che beffa: Pedemontana addio. E la Milano-Meda a pagamento; Lavori al nodo di Seveso, cantieri anche di giorno: treni limitati e bus sostitutivi per mesi; Tutti i cantieri ancora aperti. Viabilità messa a dura prova da Pedemontana e tranvia. Milano-Meda, al via i lavori di manutenzioneAl via i lavori lavori di manutenzione straordinaria programmati dalla Provincia MB sui 10 km di competenza della Milano-Meda – esclusi gli svincoli – nel tratto compreso tra Varedo e Lentate sul ... affaritaliani.it Lavori al nodo di Seveso, cantieri anche di giorno: treni limitati e bus sostitutivi per mesiDa lunedì 4 maggio fino a sabato 12 dicembre i lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso saranno eseguiti anche di giorno ... milanotoday.it Nelle notti (22-6) tra lunedì e martedì e tra martedì e mercoledì, chiusura totale della SP35 Milano-Meda dallo svincolo di Meda a quello di Seveso in direzione Sud. Per i dettagli leggi l'avviso pubblicato sul sito della Provincia di Monza e della Brianza - facebook.com facebook