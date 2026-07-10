Tredici anni dopo Méribel Corinna Schumacher racconta la forza della famiglia

Tredici anni dopo l'incidente a Méribel, Corinna Schumacher ha detto di aver creduto che suo marito fosse protetto da angeli custodi e che non pensava potesse succedere qualcosa di grave.

Le parole della donna. «Ero sicura che avesse degli angeli custodi che lo proteggevano. Non mi è mai passato per la testa che sarebbe potuto succedere qualcosa a Michael». È una delle confessioni più intime e oneste di Corinna Schumacher, rilasciate nel documentario Schumacher di Netflix, che riporta oggi, 10 luglio, Corriere della Sera. Sono parole che riassumono lo spartiacque rappresentato dal 29 dicembre 2013. Quella mattina, sulle piste di Méribel, nelle Alpi francesi, Michael Schumacher rimase vittima del gravissimo incidente sugli sci che avrebbe cambiato la sua vita. Da allora, il sette volte campione del mondo di Formula 1 è scomparso dalla scena pubblica, mentre la sua famiglia ha scelto di proteggere con assoluta discrezione ogni aspetto delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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