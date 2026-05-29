Enea Bastianini ha concluso il venerdì del Gran Premio d’Italia con un sorriso, ma ha commentato di sentirsi ancora distante dal ritmo ideale. Durante le sessioni di prove libere, il pilota ha migliorato il suo tempo rispetto alle precedenti, ma ha evidenziato che c’è ancora lavoro da fare per raggiungere la miglior performance. Nessuna comunicazione ufficiale sulla posizione in classifica, ma il suo commento indica un margine di miglioramento rispetto alle aspettative.

Enea Bastianini chiude con il sorriso il suo venerdì del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello, infatti, il pilota romagnolo ha centrato un ottimo terzo posto al termine delle pre-qualifiche che hanno sancito la top10 che domani potrà evitare la Q1 al momento delle qualifiche. Il miglior tempo della sessione porta la firma di Fabio Di Giannantonio in 1:44.808 con 91 millesimi di vantaggio proprio su Pecco Bagnaia, quindi terza posizione per Enea Bastianini a 103. Quarto Franco Morbidelli con un distacco di 151 millesimi dalla vetta, quinto Fermin Aldeguer a 196, mentre è sesto il rientrante Marc Marquez a 202. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Enea Bastianini: “Grande giornata ma mi manca ancora qualcosa a livello di ritmo”

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