Copricapo rétro da diva in cabriolet o fermaglio chic per la coda di cavallo? A voi la scelta da copiare all' istante

Notizia in breve

A Wimbledon, il caldo intenso non ha impedito agli spettatori di mantenere uno stile curato, con accessori come copricapi rétro e fermagli eleganti per le code di cavallo. L’abbigliamento e gli accessori sono stati scelti con attenzione, nonostante le alte temperature, che hanno influito sulla scelta di look più leggeri. La manifestazione si svolge sotto il sole di Londra, dove l’afa mette alla prova anche i capelli più resistenti.