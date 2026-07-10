Copricapo rétro da diva in cabriolet o fermaglio chic per la coda di cavallo? A voi la scelta da copiare all' istante
A Wimbledon, il caldo intenso non ha impedito agli spettatori di mantenere uno stile curato, con accessori come copricapi rétro e fermagli eleganti per le code di cavallo. L’abbigliamento e gli accessori sono stati scelti con attenzione, nonostante le alte temperature, che hanno influito sulla scelta di look più leggeri. La manifestazione si svolge sotto il sole di Londra, dove l’afa mette alla prova anche i capelli più resistenti.
I l termometro della Royal Box di Wimbledon sale, ma il coefficiente di eleganza non accenna a scendere. Sotto il sole implacabile di Londra, dove l’afa mette a dura prova anche i blowout più resistenti, l’autodifesa chic è diventata il tormentone del momento. Se ventagli d’ordinanza e cappelli a tesa larga fanno il loro dovere d’istituto contro i raggi UV, la vera mossa da maestra è un’altra. Quest’anno, la salvezza e la svolta estetica viaggiano sullo stesso binario di seta: il foulard tra i capelli. In due versioni da replicare all’istante. Come abbinare il foulard: i 5 styling più originali per trasformare la sciarpa di seta in protagonista del look X Leggi anche › Kate Middleton a Wimbledon: il fascino della coda alta casual chic Wimbledon 2026: sugli spalti vince il foulard. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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