Negli ultimi tempi, la stampa foulard di seta è riapparsa sulle passerelle e tra le vie della città, portando con sé un tocco di eleganza senza tempo. Da accessorio elegante sulla costiera a dettaglio che si muove leggero con il vento, questa stampa si sta ritagliando uno spazio importante nel mondo della moda. Si tratta di un ritorno che sembra consolidarsi, rendendo il foulard un vero e proprio statement piece.

C ome i grandi amori, certi oggetti fanno giri immensi per poi tornare. Come il foulard di seta, più chic – e portabile – che mai. Il carré è protagonista indiscusso del revival stampato che accende l’ estate 2026 con palette ricercate. Non parliamo più del timido fazzoletto annodato al collo, ma di un vero pezzo chiave del guardaroba. Lo confermano le grandi maison, una su tutte Gucci che a questo storico complemento del guardaroba ha dedicato una speciale collezione dando indicazioni anche su c ome annodare il foulard e come indossarlo. Come vestirsi per una cerimonia: 5 look perfetti per la Primavera-Estate 2026 X Da sfoggiare in versione vestito o accessorio, il richiamo corre veloce agli anni Novanta di Carolyn Bessette.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il grande ritorno di un vero statement piece: da copricapo da diva sulla costiera a accento svolazzante, la stampa foulard si prende la scena

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