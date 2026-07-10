Durante la notte tra il 8 e il 9 luglio, tra le 3 e le 4, dei ladri hanno svaligiato un’abitazione a Casalmaiocco. Hanno portato via la cassaforte, approfittando dell’assenza della coppia in viaggio di nozze. I malviventi sono entrati senza essere individuati e sono fuggiti con il bottino. La polizia ha avviato le indagini, senza ancora identificare i responsabili.

Casalmaiocco (Lodi), 10 luglio 2026 – Erano partiti per il loro viaggio di nozze, quando i ladri hanno preso di mira la loro abitazione. Un colpo messo a segno proprio durante la loro prima notte di assenza, tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, verso le 3.30, in un appartamento al piano rialzato. Nel mirino dei malfattori è finita una palazzina situata nella zona all'angolo tra via Ungaretti e via Giacomo Leopardi, a Casalmaiocco, nelle vicinanze del centro sportivo. La testimonianza dei residenti. Secondo quanto ricostruito dai residenti, i malviventi avrebbero raggiunto l'appartamento passando dal balcone dell’edificio, per poi dirigersi direttamente nella camera da letto, dove era custodita la cassaforte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coppia in viaggio di nozze, i ladri scappano con la cassaforte

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