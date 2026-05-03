Fanno irruzione nella villa di una coppia di Morbegno li sequestrano e svuotano la cassaforte | ladri in fuga

Una coppia di Morbegno è stata sorpresa in casa da un gruppo di ladri, che ha fatto irruzione nell’abitazione, li ha legati e sequestrati. I malviventi hanno poi aperto la caveau, portando via denaro e oggetti di valore, e sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La coppia ha poi potuto liberarsi e ha chiamato i soccorsi. Le indagini sono in corso per risalire agli autori del colpo.

Un coppia di Morbegno (Sondrio) è stata derubata e sequestrata in casa da una banda di ladri. I rapinatori hanno svuotato la cassaforte e li hanno legati per impedirgli di chiamare i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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