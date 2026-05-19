Inseguimento a 100 all' ora dopo il colpo i ladri fuggono con la cassaforte di Mondo Convenienza

Dopo aver svaligiato un negozio di mobili, un gruppo di otto uomini ha tentato di scappare a circa 100 chilometri orari, inseguendo la cassaforte e lasciando dietro di sé tre veicoli rubati. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a un inseguimento che si è concluso con l’arresto di alcuni componenti del gruppo. La rapina è avvenuta con un piano studiato nei minimi dettagli, e la fuga si è conclusa con il recupero della refurtiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui