Inseguimento a 100 all' ora dopo il colpo i ladri fuggono con la cassaforte di Mondo Convenienza

Da torinotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver svaligiato un negozio di mobili, un gruppo di otto uomini ha tentato di scappare a circa 100 chilometri orari, inseguendo la cassaforte e lasciando dietro di sé tre veicoli rubati. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a un inseguimento che si è concluso con l’arresto di alcuni componenti del gruppo. La rapina è avvenuta con un piano studiato nei minimi dettagli, e la fuga si è conclusa con il recupero della refurtiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un commando di otto uomini, tre mezzi rubati, un colpo organizzato nei minimi dettagli e la fuga portata a termine perché “studiata”. Sono riusciti a dileguarsi scaricando un estintore sulla pattuglia che li inseguiva ai cento all’ora, con i carabinieri costretti a fermarsi per non finire fuori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SCANDALO: LA MIA MIGLIORE AMICA E IL MARANZA SI SONO DATI UN BACIO DI NASCOSTO MA LI HO SCOPERTI!

Video SCANDALO: LA MIA MIGLIORE AMICA E IL MARANZA SI SONO DATI UN BACIO DI NASCOSTO MA LI HO SCOPERTI!

Sullo stesso argomento

Furto da film in centro: smurata la cassaforte, i ladri fuggono sui tettiPrato, 8 maggio 2026 – “Due ladri hanno smurato la cassaforte della mia attività e poi si sono dati alla fuga passando dai tetti delle abitazioni”.

Roma, ladri fuggono all’inseguimento e travolgono un’auto: muoiono madre, padre e figlioUn inseguimento tra le strade della periferia est di Roma si è trasformato in una tragedia nella serata di domenica, quando un’auto in fuga ha invaso...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web