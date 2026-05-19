Inseguimento a 100 all' ora dopo il colpo i ladri fuggono con la cassaforte di Mondo Convenienza
Dopo aver svaligiato un negozio di mobili, un gruppo di otto uomini ha tentato di scappare a circa 100 chilometri orari, inseguendo la cassaforte e lasciando dietro di sé tre veicoli rubati. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a un inseguimento che si è concluso con l’arresto di alcuni componenti del gruppo. La rapina è avvenuta con un piano studiato nei minimi dettagli, e la fuga si è conclusa con il recupero della refurtiva.
Un commando di otto uomini, tre mezzi rubati, un colpo organizzato nei minimi dettagli e la fuga portata a termine perché “studiata”. Sono riusciti a dileguarsi scaricando un estintore sulla pattuglia che li inseguiva ai cento all’ora, con i carabinieri costretti a fermarsi per non finire fuori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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