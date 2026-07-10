Coppa del Mondo di mountain bike nuova sfida a Pal Arinsal L’Italia vuole continuare a stupire

Non c’è tempo per analizzare fino in fondo l’esito dei risultati dello scorso fine settimana perché si torna subito in gara. La Coppa del Mondo di mountain bike si sposta a Pal Arinsal, Principato di Andorra, per una nuova tappa del suo intenso calendario. Spettacolo ed emozioni sono garantiti. La Thuile ha certificato un’ulteriore crescita della formazione azzurra e ha regalato lo storico primo successo nel circuito maggiore a Martina Berta. L’atleta azzurra si è imposta nella categoria elite femminile sulla statunitense Savilia Blunk e sull’austriaca Laura Stigger. L’azzurra occupa ora la quinta posizione in classifica con 910 punti, a sole ventidue lunghezze dal gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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