Mountain bike Nella Coppa del Mondo Podio di categoria per l’Under 23 Sofia Fioravanti

Sofia Fioravanti ha partecipato per la prima volta a una tappa della Coppa del Mondo di mountain bike. La competizione si è svolta di recente e ha visto alcuni atleti under 23 salire sul podio di categoria. Fioravanti ha ottenuto un risultato che ha superato le aspettative, confermando la sua presenza tra le atlete più promettenti di questa disciplina. La gara si è svolta su un percorso impegnativo e tecnico.

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E’ andata molto bene, anche al di sopra delle aspettative, la prima volta di Sofia Fioravanti (nella foto) alle prese con una prova della Coppa del Mondo di mountain bike. La ciclista massese, in forze al Ciclissimo Bike di Campi Bisenzio, è tornata da Capoliveri con un bel bagaglio di esperienza in più chiudendo al 158° posto assoluto su quasi 1900 partenti totali di cui oltre 300 erano proprio i partecipanti alla Coppa del Mondo. A livello femminile la Fioravanti è arrivata 27ª donna assoluta e terza della sua categoria ovvero la Under 23. Come esordio non poteva chiedere di più la biker apuana che sapeva di trovarsi di fronte ad una gara molto dura ed in effetti ci ha messo circa 6 ore per coprire i 73 chilometri del percorso con 2800 metri di dislivello oltretutto coperti dovendo fare i conti anche con una temperatura molto calda.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mountain bike Nella “Coppa del Mondo“. Podio di categoria per l’Under 23. Sofia Fioravanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Coppa del Mondo di mountain bike: Valentina Corvi trionfa a Yongpyong nell’Under 23 femminileInizio migliore non poteva esserci per l’Italia nelle categorie giovanili della Coppa del Mondo di mountain bike. Mountain bike, scatta la Coppa del Mondo 2026: l’Italia è pronta a sorprendereL’inizio di una nuova stagione porta con sé desideri, aspirazioni e quella voglia irrefrenabile di tornare a gareggiare in competizioni ufficiali che... Temi più discussi: UCI svela il calendario della Coppa del Mondo MTB 2027: più Europa, più XC, meno Enduro; Mountain bike, La Thuile pronta ad accogliere la Coppa del Mondo 2026; La Thuile protagonista mondiale della Mountain Bike; L'Uci promuove La Thuile: accoglienza e attenzione per la sicurezza. Mountain Bike: Avondetto 2ª in Coppa del Mondo, domenica il clou x.com UCI svela le date del 2027: Coppa del Mondo formato XL, mondiali, europeiDa Aigle, in Svizzera, sede dell’UCI, è uscita la bozza dei calendari internazionali 2027. Si conoscono già le date dei Campionati del Mondo e degli ... pianetamountainbike.it Coppa del Mondo di mountain bike: Valentina Corvi trionfa a Yongpyong nell’Under 23 femminileInizio migliore non poteva esserci per l’Italia nelle categorie giovanili della Coppa del Mondo di mountain bike. Nella tappa inaugurale di Mona Yongpyong ... oasport.it