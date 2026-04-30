La Coppa del Mondo di mountain bike 2026 sta per partire, con l’Italia che si prepara ad affrontare le gare. La stagione si apre con l’obiettivo di competere a livello internazionale, mentre gli atleti si allenano intensamente in vista delle prossime prove ufficiali. L’atteso inizio della competizione segna il ritorno alle gare ufficiali dopo un periodo di preparazione e allenamenti.

L’inizio di una nuova stagione porta con sé desideri, aspirazioni e quella voglia irrefrenabile di tornare a gareggiare in competizioni ufficiali che spinge ogni atleta a dare sempre il meglio. Prende il via domani l’edizione 2026 della Coppa del Mondo di mountain bike. La competizione, articolata in nove tappe, parte domani da Mona Yongpyong e si conclude il prossimo 4 ottobre nel sito olimpico di Lake Placid, a New York. In calendario, all’inizio di luglio, il tradizionale appuntamento con la tappa italiana che si svolgerà a La Thuile, in Val d’Aosta, dal 3 al 5 luglio. Lo scorso anno lo statunitense Christopher Blevins si è aggiudicato il successo finale in campo maschile davanti al cileno Martin Vidaurre Kossman e al francese Luca Martin.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mountain bike, scatta la Coppa del Mondo 2026: l’Italia è pronta a sorprendere

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