Mountain bike scatta la Coppa del Mondo 2026 | l’Italia è pronta a sorprendere

Da oasport.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Coppa del Mondo di mountain bike 2026 sta per partire, con l’Italia che si prepara ad affrontare le gare. La stagione si apre con l’obiettivo di competere a livello internazionale, mentre gli atleti si allenano intensamente in vista delle prossime prove ufficiali. L’atteso inizio della competizione segna il ritorno alle gare ufficiali dopo un periodo di preparazione e allenamenti.

L’inizio di una nuova stagione porta con sé desideri, aspirazioni e quella voglia irrefrenabile di tornare a gareggiare in competizioni ufficiali che spinge ogni atleta a dare sempre il meglio. Prende il via domani l’edizione 2026 della Coppa del Mondo di mountain bike. La competizione, articolata in nove tappe, parte domani da Mona Yongpyong e si conclude il prossimo 4 ottobre nel sito olimpico di Lake Placid, a New York. In calendario, all’inizio di luglio, il tradizionale appuntamento con la tappa italiana che si svolgerà a La Thuile, in Val d’Aosta, dal 3 al 5 luglio. Lo scorso anno lo statunitense Christopher Blevins si è aggiudicato il successo finale in campo maschile davanti al cileno Martin Vidaurre Kossman e al francese Luca Martin.🔗 Leggi su Oasport.it

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