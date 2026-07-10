Controlli straordinari nel weekend Una denuncia e 24 sanzioni | Così aumentiamo la sicurezza

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo fine settimana di controlli straordinari, la polizia locale ha elevato 24 sanzioni e presentato una denuncia per infrazioni al codice della strada. Questi controlli, programmati per tutta l’estate, mirano a rafforzare la sicurezza stradale attraverso verifiche più attente. Durante le operazioni sono stati controllati vari veicoli e conductori, con l’obiettivo di ridurre comportamenti illeciti sulla strada. I controlli continueranno nei prossimi mesi con l’intento di garantire maggiore attenzione alla sicurezza cittadina.

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Una denuncia e 24 sanzioni per infrazioni al codice della strada sono il bilancio del primo fine settimana di controlli straordinari che la polizia locale effettuerà per tutta l’estate. I controlli sono avvenuti nelle serate di venerdì e sabato tra le 19.45 e le 2 e hanno interessato tutto il territorio. Tre pattuglie hanno effettuato una capillare attività di monitoraggio in centro storico, nelle aree periferiche, nelle frazioni e alla stazione ferroviaria. Complessivamente sono stati effettuati tre posti di controllo che hanno fermato 50 veicoli i cui conducenti sono stati sottoposti al test dell’etilometro. In tutti i casi, tranne uno, i responsi sono stati negativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Controlli straordinari della Polizia. Ischia, weekend di verifiche e sanzioni

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